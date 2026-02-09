PWK'den Kürtçe çağrısı: Ana dilde eğitim hakkının tanınması için adımlar atılmalı

"Kürtçe seçmeli ders önündeki tüm engeller kaldırılmalı, daha fazla öğretmen ataması yapılmalıdır"

4 saat önce

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK), tüm Kürt aileleri, 5, 6, 7, 8. sınıflarda okuyan çocuklarını Kürtçe seçmeli derse kaydettirmeye çağırdı.

PWK tarafından bugün (9 Şubat 2026 Pazartesi) yapılan açıklamada, Kürtçe (Kurmanci, Kırmancki/ Zazaki) seçmeli derse başvuruların 12 Şubat 2025 günü sona ereceği hatırlatılırken,

tüm Kürt ailelerinden, 5, 6, 7, 8. sınıflarda okuyan çocuklarını Kürtçe (Kurmanci, Kırmancki/ Zazaki) seçmeli derse kaydettirmeleri istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızı Kürtçe seçmeli derse kaydettirmek, ana dille eğitim hakkımızdan, Kürtçenin resmi dil olması talebimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Tam aksine, asimilasyona bir nebze de olsa dur demektir, Kürtçeyi sahiplenmektir, çocuklarımızın Kürtçe öğrenmeleri için bir adım atmaktır."

Kürtçe seçmeli dersin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve daha fazla öğretmenin atanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Okul yöneticileri, ailelerin çocuklarını Kürtçe seçmeli derse kaydettirebilmeleri için yardımcı olmalı, engeller yaratmamalıdırlar." denildi.

Kürtçe seçmeli dersin, ana okulundan başlayarak, birinci sınıftan 12. sınıfın bitimine kadar devam etmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizen PWK, Kürtçenin resmi dil olması ve Kürtçe ana dilde eğitim hakkının tanınması için Türkiye tarafından gerekli adımların atılması, yasal ve anayasal garantiler sağlanarak gerekli düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın sınunda şunlar kaydedildi:

"Günlük yaşamımızın her alanında Kürtçe konuşalım, Kürtçe öğrenelim. Özellikle de çocuklarımızla Kürtçe konuşalım, çocuklarımızın Kürtçe öğrenmeleri için her imkanı değerlendirelim. Dilimiz onurumuzdur, varlığımızdır."