Yaşar Güler'den Suriye mesajı: Çekilme gündemimiz yok

3 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türk askerinin Suriye'den çekilmesinin gündemde olmadığını vurguladı.

Yaşar Güler, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, Suriye'de yaşanan son durum ve Türk askerinin Suriye topraklarından çelilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk askerinin Suriye'den çekilmesinin gündemde olmadığını vurgulayan Güler, "Oralardan çekilmemiz, çıkmamız diye bir gündemimiz de yok. Oralardan çekilme kararını Türkiye Cumhuriyeti alır. Başkasının ne dediğine bakmaz. Şu anda böyle bir karar yok." dedi.

Güler, "SDG, Suriye ordusuna entegre oluyor. YPG de çözülüyor. PKK terörü ya da terör bitti diyebilir miyiz?" sorusunu şu şekilde yanıladı:

"Biz her türlü alternatife göre planlama yaparız. Şu an terörün yeniden yükselişi gözükmüyor. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. O nedenle biz tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz.