Al-Monitor: Münih'te Rubio, Mazlum Abdi'nin de katılması şartıyla Şeybani ile görüştü

2 saat önce

ABD merkezli haber sitesi Al-Monitor, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Münih'te Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin de katılması şartıyla Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya geldiğini açıkladı.

Al-Monitor'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı'nın Şeybani'ye Kürt komutan Mazlum Abdi'nin hazır bulunmaması halinde Münih'te kendisiyle görüşme yapılmayacağını söylediği bildirildi.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Mazlum Abdi'nin, Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile 13 Şubat'ta yapılacak görüşmeye katılması konusunda ısrar ettiği belirtildi.

Al-Monitor'a konuşan ve Münih konferansının oturum aralarında yapılan görüşmenin içeriği hakkında tam bilgiye sahip olan birkaç bilgili kaynak, Rubio'nun Şeybani'ye, Mazlum Abdi Suriye heyetinde olmadığı sürece görüşmenin asla gerçekleşmeyeceğini söylediğini belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'nın, bu nedenle Şeybani'nin bu talebe uymasına izin verdiği kaydedildi.

Görüşmede SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Özerk Yönetim Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed, neredeyse Rubio'nun karşısında oturan Şeybani'nin yanında yer aldı.