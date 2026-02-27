3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Barış tek taraflı adımlarla sağlanamaz. Tek taraflı fedakarlıklar ile barış inşa edilemez." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyelerinden oluşan DEM Parti heyeti, bugün (27 Şubat 2026 Cuma) Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Öcalan'ın çağrısını paylaştı.

150 yerli ve yabancı gazeteci akreditasyon yaptıran toplantıda Abdullah Öcalan'ın mesajı dört dilde kamuoyu ile paylaşıldı.

Mesajın Kürtçe ve Türkçesi okundu.

Toplantıda söz alan Bakırhan, 27 Şubat’ta Öcalan’ın yapmış olduğu Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile birlikte yeni bir tarihin eşiğine gelindiğini belirterek, "27 Şubat; yüz yıllık düğümün çözülmesi için ortaya konulmuş tarihsel bir iradenin adıdır. Bu topraklar, bin asırdır Kürt meselesini çözemiyor, 27 Şubat çağrısı, demokratik siyaset, hukuk ve toplumsal bir uzlaşıyla başta Kürt meselesi ve demokratikleşme sorunlarımızı çözme kararlılığıdır. Bu siyasi irade, Orta Doğu'nun kadim topraklarına düşen bir barış cemresidir." dedi.

Barışın tek taraflı adımlarla sağlanamayacağını ifade eden DEM Parti Eş Genel Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek taraflı fedakarlıklar ile barış inşa edilemez. Dolayısıyla devletin de bu barış iradesinin ağırlığına uygun bir pratik içerisinde olmasını bir kez daha yeniliyoruz. Devlet ve yürütme erki Sayın Öcalan’ın çözüm temposuna denk düşen ciddiyet ve kararlılıkla bu süreci ileri taşımakla yükümlüdür. Artık sorumluluk, devlet ve yürütme erkindedir. Artık bir eşiği aşmak zorundayız. Bir yıldır aynı eşikte bekleyip duruyoruz. Barış için de birlikte yaşam kararlılığı artık pratiğe dönüşmelidir. Yaptığımız binlerce toplantının temel düşüncesi de buydu. Somut adımlar, pratik adımlardı. Meclis komisyonunun raporunu da belirtilen yasal adımların da bu mübarek Ramazan ayının bütünleştirici ruhuna yakışır bir şekilde artık hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyoruz.

Artık barışın hukuku yazılmalı, yasal ve anayasal güvence mekanizmaları işletilmelidir. Tarihsel ve toplumsal barışın tesisi için Sayın Öcalan’ın rolü, pozisyonu veya yasal statüsü net bir şekilde tanınmalı ve güvence altına alınmalıdır. Sayın Öcalan’ın 16 Şubat günü heyetimiz ile yaptığı görüşmede çok önemli bir şey söyledi. Sayın Öcalan, 'Kürtsüz Cumhuriyet' olmaz demiş. Biz de Cumhuriyet Kürtsüz olmaz diyoruz ve artık bunun gerekliliklerinin yerine getirilmesini de buradan dile getiriyoruz."

DEM Parti olarak, her türlü provokasyona, her türlü baskıya rağmen, demokratik siyasetteki ısrarlarını sürdüreceklerini vurgulayan Bakırhani "Çözümün yegane zeminin demokratik siyaset olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Yeni bir toplumsal mimari ve bütünleşmeyi yasa ve ilkeye dayanarak inşa etmek temel hedefimizdir. Tarihe açıkça not düşüyoruz: DEM Parti nerededir diyenlere bir kez daha bu salonda yanıtımızı veriyoruz. 27 Şubat çağrısını tüm inancımızla destekliyor ve sonuna kadar sahipleniyoruz. Sahiplenmeye devam edeceğiz. Sayın Öcalan’ın demokratik siyaset çabasının ve barış iradesinin arkasında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.