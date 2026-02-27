Mesrur Barzani, güçlerin birleştirilmesi kapsamında alay ve tümenlerin komuta yetkisini belirledi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Peşmerge güçlerinin birleştirme ve yapılandırma süreci kapsamında alay ve tümenlerin komuta yetkisini belirledi.

Medya ve Enformasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre dokuzuncu hükümet kabinesinin güçleri birleştirme yönündeki sürekli çabalarının bir parçası olarak, Başbakan Mesrur Barzani, 26 Şubat Perşembe günü (703) sayılı bir kararnameye imza attı.

Söz konusu kararnamede güçlerin birleştirilmesi kapsamında Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki alay ve tümenlerin idari, mali ve hukuki yetkisi belirlendi.

Bu adım, Peşmerge güçlerini yeniden yapılandırmayı ve ulusal ve modern bir askeri sistem oluşturmayı amaçlayan 2020 tarihli (2) sayılı Reform Yasası'na ve dokuzuncu kabinenin gündemine dayanmaktadır.

Kararname, idari, hukuki ve mali yetkilerin yanı sıra diğer birçok alanın ayrıntılarını vurgulamaktadır.