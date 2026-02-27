Barrack ile Zeydan anayasal gerekliliklerin yerine getirilmesinde yargının rolünü görüştü

1 saat önce

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, anayasal gerekliliklerin yerine getirilmesinde yargının rolünü görüştü.

Faik Zeydan, bugün (27 Şubat 2026 Cuma) ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Yüksek Yargı Konseyi tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti." denildi.

Açıklamaya göre Zeydan, görüşmede, önümüzdeki dönemde anayasal gerekliliklerin tamamlanması çabalarında yargının rolünü ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, çarşamba günü Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti.