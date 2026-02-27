Ayşegül Doğan: Öcalan'ın mesajı yeni bir aşamanın başlangıcıdır

"Yasal düzenlemeler yapılmalı"

35 dakika önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İktidardan yasal düzenlemelere yönelik somut adımlar bekliyoruz." dedi.

Ayşegül Doğan, bugün (27 Şubat 2026 Cuma) Kurdistan24'e verdiği özel açıklamada, barış sürecinin başarısı için somut adımlar beklediklerini söyledi.

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına değinen Doğan, "Türkiye halkları ve Orta Doğu bu çağrıya ihtiyaç duyuyor ve çağrıda bir çözüm önerisi var. PKK, Öcalan'ın çağrısından sonra iyi adımlar attı." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Sözcüsü Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk adım PKK'nin silah bırakmasıdır, şimdi ikinci adımı iktidar atmalı, yasal düzenlemeler yapılmalı. Öcalan'ın mesajında bu sürecin tek taraflı yürütülemeyeceğini belirtildiği gibi."

Sürecin amacına ulaşmasını ve başarılı olmasını istediklerini yineleyen Doğan, "Gerekli mekanizmalar iktidar tarafından hayata geçirilmelidir. Adalet Bakanı'nın asıl görevi, sürecin başarılı olmasını sağlamaktır." dedi.

Ayşegül Doğan ayrıca, silahlarını bırakanların ülkelerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde dönebilmeleri için yasal bir yol sağlanması gerektiğinin altını çizdi.