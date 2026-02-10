E-Psule projesi Başbakan'ın katılımıyla tanıtıldı

4 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Allak’ın katılımıyla "E-Psule" platformu Erbil'de tanıtıldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, dijitalleşme hamleleri kapsamında fatura ödeme işlemlerini kolaylaştıracak olan "E-Psule" platformunu 10 Şubat 2026 Salı günü tanıttı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla, 10 Şubat 2026 Salı günü, "E-Psule" platformunun tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım törenine Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Allak’ın yanı sıra Kürdistan Bölgesi ve Irak’tan çok sayıda yatırımcı ve iş insanı katıldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından hayata geçirilen "E-Psule", fatura ödemelerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayan yüksek güvenlikli bir platformdur.

Kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çeken sistemin temel özellikleri şunlardır:

7/24 Erişim: Ödeme işlemleri haftanın her günü ve günün her saati kesintisiz olarak gerçekleştirilebilir.

Hız ve Güvenlik: İşlemler, en güncel siber güvenlik protokolleri altında, hızlı bir şekilde tamamlanır.

Ek Ücret Yok: Platform üzerinden yapılan ödemeler tamamen ücretsizdir; kullanıcılardan herhangi bir komisyon veya ek ücret talep edilmez.

Bu proje, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kamu hizmetlerini modernize etme ve vatandaşlara daha şeffaf bir dijital altyapı sunma vizyonunun stratejik bir parçası olarak değerlendiriliyor.