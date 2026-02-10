SDG: Kobani kuşatmasının devamı Şam ile yapılan anlaşmayı bozar

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Ferhad Şami, Kobani şehri üzerindeki kuşatmanın kaldırılmaması halinde SDG ile Suriye ordusu arasındaki anlaşmanın başarısız olacağı uyarısında bulundu.

Şami yaptığı resmi açıklamada, Kobani üzerindeki kuşatmanın devam etmesinin, geçen ay SDG ile Suriye ordusu arasında imzalanan anlaşmanın feshedilmesine yol açacağını belirtti.

Suriye Hükümetinin Kürt güçlerini tamamen tasfiye etme niyetinde olduğuna işaret eden SDG Sözcüsü, bu girişimin amacının, Rojava'daki Kürt halkını savunmasız bırakmak olduğunu ifade etti.

Şami'ye göre mevcut anlaşma, Kürt gücünü bölgenin koruyucusu olarak muhafaza etmiştir. Bu kazanım, şehitlerin kanı ve halkın fedakarlığının bir ürünüdür. Bu fedakarlıklar olmasaydı şu an Rojava'da Kürt adı kalmayacaktı.

Şam'a yakın bazı grupların anlaşmayı sabote etmek için çalıştığını kaydeden Ferhad Şami, SDG'nin maddelerin uygulanmasına olan bağlılığını gösterdiğini ancak kuşatmaların kaldırılması için somut adımlar atılmasını talep ettiğini ifade etti.

Bu gelişme, anlaşmanın uygulanmasının 2 Şubat 2026'da başladığı bir dönemde yaşanıyor. "Kapsamlı" olarak nitelendirilen bu yeni anlaşma, çeşitli bölgesel ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda yürütülen bir dizi yoğun müzakerenin ardından geldi.

Anlaşmanın temel amacı, Kuzey ve Doğu Suriye'deki askeri ve idari kurumların birleştirilmesi ve Kürt sorununun ülke anayasası çerçevesinde çözüme kavuşturulmasıdır. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Suriye Demokratik Meclisi (MSD) anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak, bunu istikrarın sağlanması ve bileşenlerin haklarının korunması adına olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Anlaşma, Halep ve diğer bölgelerde uluslararası endişelere yol açan ve savaşı sona erdirmek için diplomatik çabaları tetikleyen gerginlikler ve askeri çatışmaların ardından geldi.

Anlaşma çerçevesinde, SDG güçleri Suriye Savunma Bakanlığının bir parçası olacak, Asayiş güçleri ise İçişleri Bakanlığına bağlanacak. Ayrıca Kürtçe eğitim resmileştirilecek ve Özerk Yönetim kurumları, devletin resmi kurumlarının bir parçası haline gelecek.