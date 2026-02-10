Mesrur Barzani: Hizmetlerimiz coğrafi ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlar içindir

3 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, bankacılık sektöründe reformun önemine dikkat çekerek, Kürdistan Bölgesi'nde hayata geçirilen E-Psule, Runaki ve Benim Hesabım gibi dijital hizmetlerin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla, 10 Şubat 2026 Salı günü, "E-Psule" platformunun tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım törenine Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Alak’ın yanı sıra Kürdistan Bölgesi ve Irak’tan çok sayıda yatırımcı ve iş insanı katıldı.

Törende, "Dijital Yolculuk: Vizyondan Uygulamaya" başlıklı panelde konuşan Başbakan Barzani, "E-Psule" projesini tüm Kürdistan ve Irak için ulusal bir kazanım olarak nitelendirdi.

Mesrur Barzani, dijital hizmetlerin (E-Psule, Runaki ve Benim Hesabım) birbirini tamamladığını, hiçbir şehir ve bölgenin bu hizmetlerden mahrum kalmayacağını belirtti.

Vatandaşların yararına yeni bir karar açıklayan Başbakan, "Bugünden itibaren 30 gün boyunca, elektrik faturasını 'E-Psule' üzerinden ödeyen her vatandaş için mali durum göz önünde bulundurularak %20 indirim uygulanacaktır." dedi.

Mesrur Barzani, dünya ekonomisinin nakit ödemeye dayalı olarak ilerleyemeyeceğini, bu nedenle vatandaşlar ile ticaret sektörü arasında şeffaf ve güçlü bir ilişki kurmak amacıyla dijital sistemlerin geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

"Runaki" projesi ve elektrik durumu hakkında konuşan Mesrur Barzani, "Şu anda Kürdistan Bölgesi nüfusunun yaklaşık %80'i 24 saat elektriğe sahip. Ekiplerimizin verdiği bilgiye göre yaz mevsimine kadar tüm Kürdistan'da elektrik 24 saat olacak." diye konuştu.

Başbakan, Runaki projesinde hükümetin elektrik fiyatlarına müdahale etmediğini, kullanım şeklinden sadece vatandaşın sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Daha az tüketen, daha az öder" ilkesini hatırlattı.

Mesrur Barzani, Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Allak'ın rolünü takdirle karşılayarak, "Sayın Ali Allak gibi birkaç kişimiz daha olsaydı, belki de şu an Irak'ta mali kriz kalmazdı." sözünü sarf ederek, bankacılık sektöründe reformun, ülke ekonomisinin kalkınmasının temel direği olduğunu yineledi.

Konuşmasının bir diğer bölümünde projelerin çevresel etkisine değinen Başbakan, Runaki projesi sayesinde 4 binden fazla özel jeneratörün kapatıldığını, bunun da Kürdistan'ın havasının ve suyunun temizlenmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Mesrur Barzani konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Allah'a şükürler olsun ki sözlerimizi yerine getirebildik; bu da hükümet ile vatandaş arasındaki güveni daha da güçlendirdi. Henüz yolun başındayız ve gelecek için çok iyi planlarımız var, bu yüzden halkın yardımına ve sabrına ihtiyacımız var."