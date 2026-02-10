Laricani Maskat’ta: Gündem İran-ABD müzakereleri ve ikili ilişkiler

2 saat önce

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Umman Sultanlığı'nın başkenti Maskat'a üst düzey yetkililerle bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri, Tahran ile Maskat arasındaki iş birliği ve koordinasyon yollarını görüşecek.

İran basınında yer alan haberlere göre bugün (10 Şubat 2026 Salı) Maskat'a varan Laricani, temaslarının ilk durağında Umman Kraliyet Ofisi Bakanı Sultan Muhammed Numani ile bir araya geldi.

İranlı ve Ummanlı liderlerin bu ziyaret ve görüşmeleri, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin Maskat'ta yeniden başladığı ve geçen cuma günü ilk aşamasının gerçekleştirildiği bir döneme denk geliyor.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Laricani, bu ziyareti kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve ardından Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile de görüşmeler gerçekleştirecek.

Yeni Müzakere Turunda Üst Düzey İsimler

Müzakerelerin yeni turunda İran heyetine, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor. Karşı tarafta ise ABD heyetine, ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık ederken, heyette Donald Trump'ın damadı ve Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ile CENTCOM Komutanı Bradley Cooper da yer alıyor.

Geçen cuma günü tamamlanan dolaylı görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı, "Görüşmeler iyi geçti" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan, müzakerelerin sakin bir atmosferde gerçekleştiğini ve diplomasi dilinin sürdürülmesi konusunda karşılıklı anlayış birliğine varıldığını belirtmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin çok iyi geçtiğini ve İran'ın bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu belirtti.

Trump, her iki ülke heyetlerinin bu hafta yeniden müzakere masasına oturması gerektiğini ifade ederken, anlaşma sağlanamamasının çok kötü sonuçlar doğuracağı konusunda da uyarıda bulundu.