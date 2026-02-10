Zikar- Benzin krizi vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor

4 saat önce

Zikar vilayetinde yaşanan yakıt ve özellikle benzin kıtlığı, vatandaşların yaşamını ve ulaşım sektörünü olumsuz etkiledi ve benzin istasyonları önünde büyük kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Yakıt krizi halkın yükünü daha da ağırlaştırdı ve yaşamlarını kötü etkiledi; zira çok sayıda vatandaş, geçimini sağlamak için taksilere ve araçlarına bel bağlamış durumda.

Buna karşılık Zikar yerel yönetimi, benzin krizinin nedeninin vilayetin payının yarıya, hatta daha aza düşmesi olduğunu ve bu durumun halkın ihtiyaçlarını karşılamalarını engellediğini belirtiyor. Ayrıca, sorunu çözmek için ilgili makamlarla iletişim halinde olduklarını vurguluyorlar.

Zikar vilayetinden bir vatandaş olan Wisam Ali, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Nasiriye'nin benzin payı düşük ve halk benzin kıtlığından muzdarip. Ben Bağdat'tan geldim, şehir dışındaki yollarda bile büyük bir yoğunluk var ve çok sayıda insan bekliyor." dedi.

Bir başka vatandaş ise vilayetin durumundan bahsederek, "Bu krizlerin neden vilayetimizin yakasını bırakmadığını anlamıyoruz. Bu krizler suni mi yoksa başka bir şey mi? Durum kötüye gidiyor ve halk çok yorgun düştü." diye konuştu.

Zikar İl Meclisi Sözcüsü ve Enerji Komisyonu Üyesi Ahmed Salim ise Kurdistan24'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Benzin ithalatının yasaklanmasının ardından Zikar vilayeti tamamen Basra'dan gelen benzine bağımlı hale geldi. Ancak günlük payda 300 ila 400 bin litrelik bir azalma yaşandı, bu da söz konusu soruna yol açtı. Ancak bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz; bu amaçla yetkili bir komisyon kurulmuştur."

Halkın zorlu yaşam koşulları ile resmi açıklamalar arasında sıkışıp kalan Zikar'daki benzin krizi, Irak'ın içinde bulunduğu bu zorlu ekonomik süreçte, yetkililerin vatandaşların yükünü ne kadar hafifletebileceği ve piyasaya istikrarı yeniden kazandırıp kazandıramayacağı konusunda zorlu bir sınav niteliği taşıyor.