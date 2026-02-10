Mesrur Barzani: KDP hükümetin yakın zamanda kurulmasından yana

1 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çok yakın bir zamanda kurulmasından yanayız; çünkü bu, tüm Kürdistan halkının çıkarınadır." dedi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla, 10 Şubat 2026 Salı günü, "E-Psule" platformunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Törenin ardından Mesrur Barzani, KDP ve KYB arasındaki anlaşmaya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çok yakın bir zamanda kurulmasından yanayız; çünkü bu, tüm Kürdistan halkının çıkarınadır." dedi.

Hükümetin Kurulması ve Seçim Sonuçları

Hükümet kurma çalışmalarında yeni bir gelişme olmadığını kaydeden Mesrur Barzani, KDP’nin Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çok yakın bir zamanda kurulması gerektiği yönündeki görüşünde olduğunu yineledi.

Hükümetin en kısa zamanda kurulmasının tüm Kürdistan halkının menfaatine olduğunun altını çizen Başbakan, “KDP, hükümetin yakın zamanda kurulmasını ve tüm Kürdistan'ı kapsayacak birleşik bir hükümetin teşekkülü için seçim hak edişlerinin ve halkın oylarının sonucunun dikkate alınmasını istemektedir." sözlerini sarf etti.

E-Psule Projesi ve Dijital Reform Hakkında

E-Psule'nin Kürdistan Bölgesi Hükümetinin uzun süredir başlattığı reform programının bir parçası olduğuna işaret eden Başbakan, şunları kaydetti:

"Panelde de bahsettiğim gibi, ister kamu çalışanı ister özel sektörde olsun, Kürdistan'daki her vatandaşın kendi banka hesabına sahip olabileceği bir ekonomik altyapıya ihtiyacımız vardı. Bu, bankacılık sektöründeki dijital hizmetlerin ve E-Psule gibi projelerin hayata geçirilebilmesi içindi. Bu sistem hem hizmetleri kolaylaştırıyor hem de vatandaşların su, elektrik veya içişleri ve trafik gibi diğer hizmet bedellerini zamanında ödeyebilmelerine olanak tanıyor. Bu durum, hükümet için gelir ve giderlerde daha fazla netlik ve şeffaflık sağlamaktadır."

Maaşlar ve Bağdat ile İlişkiler Hakkında

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin her zaman vatandaşın yasal hakkını savunduğunu söyleyen Başbakan, “Ancak bildiğiniz gibi, maaş ödemeleri konusu uzun süredir Bağdat'ın elindedir. Bağdat, Kürdistan halkına ve tüm Irak'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve ayrımcılık yapmamalıdır. Umuyorum ki anayasaya olan bağlılıklarını ihlal etmezler ve maaş ödemelerine devam ederler; inşallah (haklar) kaybolmayacaktır, ancak bu soruyu asıl cevaplaması gereken Bağdat'tır." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Adayı Hakkında

Irak Cumhurbaşkanlığı makamı için ortak bir aday üzerinde herhangi bir anlaşmaya varılmadığını dile getiren Başbakan, adayın sadece bir siyasi tarafın değil, Kürdistan'ın ve Kürt bileşeninin adayı olmasını arzu ettiklerini dildirdi.

Başbakan, “Bizim önerimiz, Irak Parlamentosundaki Kürt temsilcilerin çoğunluğunun veya Kürdistan Parlamentosu aracılığıyla tüm Kürdistan'ı temsil edecek bir adayın belirlenmesi ve cumhurbaşkanlığı için Irak Parlamentosuna sunulması yönündeydi." dedi.

Dijital Sektörün Geleceğine İlişkin Vizyon

Başbakanı Barzani, son olarak sözlerine şunları ekledi:

"Bu programı tüm sektörleri kapsaması amacıyla başlattık. Amacımız sadece elektrik ve su faturalarının ödenmesi değil, tüm Kürdistan'da dijital sektörü, ekonomiyi ve finansı geliştirmektir. Önümüzdeki süreçte diğer birçok hizmetin de E-Psule sistemine entegre edildiğini göreceksiniz."