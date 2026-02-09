ABD: Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekne vuruldu

2 saat önce

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu belirtirken, saldırıda 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu, saldırı sonucu 2 kişinin öldürüldüğü ve 1 kişinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, ayrıca saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.