“E-Psule” Başbakan Barzani’nin katılımıyla tanıtılacak

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, dijitalleşme hamleleri kapsamında fatura ödeme işlemlerini kolaylaştıracak olan "E-Psule" platformunu bugün tanıtacak.

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla, 10 Şubat 2026 Salı günü, "E-Psule" platformunun tanıtımı gerçekleştirilecek.

Tanıtım törenine Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Alak’ın yanı sıra Kürdistan Bölgesi ve Irak’tan çok sayıda yatırımcı ve iş insanı katılacak.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından hayata geçirilen "E-Psule", fatura ödemelerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayan yüksek güvenlikli bir platformdur.

Kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çeken sistemin temel özellikleri şunlardır:

7/24 Erişim: Ödeme işlemleri haftanın her günü ve günün her saati kesintisiz olarak gerçekleştirilebilir.

Hız ve Güvenlik: İşlemler, en güncel siber güvenlik protokolleri altında, hızlı bir şekilde tamamlanır.

Ek Ücret Yok: Platform üzerinden yapılan ödemeler tamamen ücretsizdir; kullanıcılardan herhangi bir komisyon veya ek ücret talep edilmez.

Bu proje, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kamu hizmetlerini modernize etme ve vatandaşlara daha şeffaf bir dijital altyapı sunma vizyonunun stratejik bir parçası olarak değerlendiriliyor.