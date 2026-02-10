Irak Merkez Bankası Başkanı, "E-Psule" lansmanında Mesrur Barzani'nin girişimlerini övdü

58 dakika önce

Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Allak, "E-Psule" projesinin tanıtım töreninde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Başbakanı Mesrur Barzani'nin hizmetlerin dijitalleştirilmesi alanındaki girişimlerini takdir ederek, Başbakan'ın bu dönüşümü bizzat sahada denetlediğini belirtti.

Ali Allak, Başbakan Mesrur Barzani'nin rolünden övgüyle bahsederek şunları söyledi:

"Başbakan bu değişiklikleri bizzat sahiplenmiş durumda ve denetliyor, süreci doğru yöne aktarıyor ediyor ve ilerlemeyi günlük olarak takip ediyor; bu da hepimizi bu çerçevede Kürdistan Bölgesi ile iş birliği ve koordinasyon içinde olmaya teşvik ediyor."

"E-Psule" projesinin genel olarak Irak'a, özel olarak da Kürdistan Bölgesi'ne hizmet eden dijital bir ekonomiye doğru stratejik bir dönüşüm olduğuna işaret eden Allak, şunları kaydetti:

"Artık herkes, nakit parayla işlem yapmanın çağdaş ekonominin talepleriyle uyuşmadığını anlamış durumda. Finansal bir sistem inşa etmek ve vatandaşların bankacılık sektörüne olan güvenini geri kazanmak için güvenli ve şeffaf bir elektronik altyapıya ihtiyaç vardır."

Merkez Bankası Başkanı, Irak Merkez Bankasının, kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla bankacılık ve ödeme sistemlerindeki bu dönüşüm sürecinde vatandaşlara rehberlik etmede temel bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

E-Psule projesinin özel sektör ile kamu sektörü arasındaki ilişkiyi iyileştirmenin canlı bir örneği olduğunu ve küresel değişimlerle uyumlu olduğunu vurgulayan Ali Allak, "Kürdistan Bölgesi'nde duyurulan bu girişimleri her şekilde tam olarak destekliyoruz; elektronik ödeme sadece bir seçenek değil, şeffaflığı ve ülkenin mali kapasitesini artırmak için kaçınılmaz bir gerekliliktir." dedi.

Irak Merkez Bankası Başkanı, tüm Irak genelinde birleşik ve güvenli bir sistem oluşturmak için Kürdistan Bölgesi ile sürekli çalışma halinde olduklarını belirtti.