Başkan Barzani ve Aras Habib, Irak'taki siyasi durumu görüştü

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Irak Ulusal Kongre Partisi Genel Sekreteri Aras Habib, Irak'taki siyasi durumu görüştü.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin bugün (10 Şubat 2026 Salı) Irak Ulusal Kongre Partisi Genel Sekreteri Aras Habib'i kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Irak'taki genel durum ve siyasi süreçteki son gelişmelerin yanı sıra karşılaşılan zorluklar ve engeller hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.