Mesrur Barzani: Merkez Bankasının sunduğu imkanlar takdire şayan

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Runaki ve E-Psule projelerine katılan bir dizi banka ve elektronik cüzdan yetkilisi ve temsilcisiyle, Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Allak'ın da katılımıyla bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre toplantıda bankacılık sisteminin iyileştirilmesi ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Merkez Bankası ve her iki projede yer alan bankalar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi vurgulandı.

Açıklamada, "Başbakan, Irak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile olan iş birliği ve iyi koordinasyonları ve bankacılık sisteminin iyileştirilmesi alanındaki reformlara verdikleri destek için teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Başbakan Barzani ayrıca, Irak'ta bankacılık sistemini daha verimli ve daha iyi hale getirmeyi amaçlayan Irak Merkez Bankası Başkanı'nın reformlarını da övdü.

Irak Merkez Bankası Başkanı ise Başbakan Barzani'nin bankacılık reformu ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanındaki vizyonunu överken, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ilgili taraflarıyla her türlü iş birliği ve koordinasyona hazır olduğunu yineledi.