Trump'tan İran mesajı: Ya anlaşırız ya da kötü şeyler yapmak zorunda kalırız

25 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde “çok kötü şeyler” yaşanabileceğini söyledi.

Donald Trump, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü belirterek, "Oraya giden bir donanmamız var ve bir tane daha gidebilir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerinin ikinci turunun önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklediğini söyleyen Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız." dedi.

İran'ın nükleer programını kapsayan herhangi bir anlaşmanın "çok kolay" olduğunu, ancak İran'ın balistik füze stoklarının da ele alınmasının mümkün olacağını düşündüğünü aktaran Trump, "İran ile harika bir anlaşma yapabiliriz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD-İran müzakereleri konusunda endişeli olmadığını düşündüğünü ifade eden Trump, "O da bir anlaşma istiyor. İyi bir anlaşma istiyor." dedi.

Netanyahu, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana yarın ABD’ye 7’nci ziyaretini gerçekleştirecek. Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelecek olan Netanyahu, Trump’a İran ile müzakereler konusunda İsrail’in görüşünü sunacak.

ABD ve İran, geçtiğimiz sene haziran ayında İran ve İsrail arasındaki 12 Gün Savaşı’ndan bu yana ilk kez 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya gelmiş ve İran’ın nükleer programını ele almıştı.

ABD, İran’ın balistik füzelerini müzakerelere dahil etmek isterken, İran, ise nükleer programı dışındaki hiçbir konuda müzakere yapmayacağını belirtti.