Brian Mast: SDG'yi korumak, ABD'nin önceliğidir

3 saat önce

ABD Kongre Üyesi Brian Mast, teröre karşı mücadelede önemli rol oynayan Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) korumak ABD'nin önceliği olduğunu söyledi.

Kongre Üyesi ve İzleme ve Hesap Verebilirlik Alt Komitesi Başkanı Brian Mast, "Suriye" konulu özel bir oturumda, SDG ile ilişkiler ve yaşanan değişiklikler hakkındaki ülkesinin tutumunu açıkladı.

SDG'nin terörle mücadelede uzun süredir ABD'nin ortağı olduğunu vurgulayan Brian Mast, SDG'yi korumak ABD'nin önceliği olduğunu ifade etti.

SDG'ye karşı atılan adımları eleştiren Mast, binlerce DAİŞ teröristinin Suriye'den Irak'a transferine yol açan eylemlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mast, Kürtler, Dürziler ve Aleviler gibi dini ve etnik gruplara yönelik şiddet konusunda ülkesinin endişesini dile getirerek, bunları "yanlış yönde atılan adımlar" olarak nitelendirdi.

SDG ile Şam arasında varılan anlaşmaya da değinen Brian Mast, "Kongre, Şam ile SDG arasında imzalanan anlaşmayı görmekten memnuniyet duydu, ancak Şam'dan sadece boş sözler değil, somut adımlar bekliyoruz." dedi.