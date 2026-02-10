BM'den Kobani uyarısı: Yerinden edilmiş insanlar zor şartlar altında yaşıyor

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasındaki anlaşmanın şiddeti azalttığını, ancak Kobani'de on binlerce insanın yerinden edildiği ve kentte hizmetlerin yetersiz kaldığı konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephanie Dujarric, bugün (10 Şubat 2026 Salı) yaptığı açıklamada, SDG ile Şam arasındaki anlaşmanın şiddeti azalttığını belirterek, insani durum ve mültecilerle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Şiddetin azalmasına rağmen, Halep, Haseke ve Rakka illerinde yaklaşık yerinden edilmiş 160 bin kişi hala zor koşullarda yaşmaktadır."

BM Sözcüsü, Kobani'deki duruma dikkat çekerek, insani yardım göndermeye devam etmeye çalıştıklarını ancak sürecin önünde büyük engeller olduğunu açıkladı.

"Kobani'de su ve elektrik sistemleri hala düzgün çalışmıyor ve hizmetlerde ciddi sorunlar var." diyen Dujarric, şu ana kadar Kobani ve Kamışlo'ya 154 kamyondan oluşan 10 konvoy halinde yardım gönderdiklerini ve bu bölgelerdeki yaklaşık 190 bin kişiye yardım ulaştırdıklarını aktardı.