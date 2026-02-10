Resmi Gazete'de yayımlandı; Kabinede iki isim değişti

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu.

Resmi Gazete'nin 11 Şubat Çarşamba günü tarihli yayınına göre İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığında görev değişikliğine gidildi.

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek getirildi.

Söz konusu atamaların, anayasanın 104. ve 106. maddeleri kapsamında gerekçelendirildiği belirtiliyor.

Yerlikaya'nın yerine görevlendirilen Çiftçi, 2023'ten bu yana Erzurum Valisiydi. Çiftçi, Erzurum'dan önce 2018-2023 yıllarında Çorum Valiliğini üstlenmişti.

Akın Gürlek ise 2022-2024 yıllarında, 66. Türkiye Hükümetinden Bekir Bozdağ ve 67. Türkiye Hükümetinden Yılmaz Tunç'un Adalet Bakan Yardımcısı olmuş, 8 Ekim 2024'te Şaban Yılmaz'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.