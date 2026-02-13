Dilawer Ajgeyi: Kürdistan Bölgesi'nin diplomasisi, bazı bağımsız ülkelerinkinden daha güçlü

2026-02-13 08:37

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Dilawer Ajgeyi, Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edilen Rojava'ya ilişkin kararın sadece Rojavalılar için değil Kürdistan'ın dört parçası için önemli olduğunu söyledi.

Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk olan Dilawer Ajgeyi, dün (12 Şubat 2026 Perşembe) AP'de onaylanan kararın önemine değinerek, şunları söyledi:

"Avrupa Parlamentosu kararı Rojava ile ilgili olsa da, genel olarak bütün Kürt halkı için çok önemli bir anlam taşıyor; bu, önemli bir adım, çünkü karar 27 ülkenin temsilcileri tarafından onaylandı. Buna göre bundan sonra Avrupa örgütleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından Suriye için hayata geçirilen insani yardım projeleri Rojava'yı da kapsamalıdır."

Ayrıca son iki günde AP'de düzenlenen oturumlarda 22 parlamento üyesinin Kürt halkının hakları, korunması ve desteklenmesi konusunda ciddi konuşmalar gerçekleştirdiğini belirten Ajgeyi, "Dolayısıyla Kürt halkının Avrupa'da birçok dostu ve destekçisi olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin diplomasisinin gücüne dikkat çeken Kürdistan Bölgesi Hükümeti AB Temsilcisi, "Kürdistan Bölgesi, Suriye ve Rojava'daki durumu yatıştırmak, hukuk ve düzeni yeniden sağlamak için diplomatik gücünü kanıtlamıştır. Dolayısıyla Kürdistan Bölgesi'nin diplomasisi, bazı bağımsız ülkelerinkinden daha güçlüdür." sözlerini sarf etti.