İçişleri Bakanı: Kürdistan Bölgesi'nin güçlü olması tüm tarafların çıkarınadır

2026-02-13 09:55

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, federalizmin Irak birliğine bir tehdit olmadığını, aksine Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkileri güçlendirebilecek ve uzun vadeli istikrarı sağlayabilecek tek sistem olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, 12 Şubat 2026 Perşembe günü, Washington DC'deki Hudson Enstitüsünde düzenlenen panelde Orta Doğu'daki hassas durum ve Erbil-Bağdat ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ahmed, ABD birliklerinin bölgeden çekilmesinin, gerilimleri derinleştireceğini belirterek, "DAİŞ'in yeniden ortaya çıkması hala ciddi bir tehdit. Kürdistan Bölgesi, güvenilir bir müttefik olarak büyük fedakarlıklar yaptı; DAİŞ'e karşı savaşan yaklaşık 2000 Peşmerge şehit oldu ve 12 bini de yaralandı." dedi.

Kürtleri korunmayı Orta Doğu'da güvenliği sağlamanın bir parçası olarak gören Reber Ahmed, "Kürtlerin korunmasının garantisi sadece güvenlik yoluyla değil, halkımızın kimliği ve anayasal haklarının korunmasıyla da sağlanır; çünkü Kürtleri korumak, Orta Doğu'da güvenliğin korunmasının bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilere ilişkin olarak Reber Ahmed, güçlü bir Irak'ın anayasanın uygulanmasına bağlı olduğu yönündeki Kürdistan Bölgesi'nin vizyonunu yineleyerek, şunları kaydetti:

"Federalizm, Irak birliğine bir tehdit değil, Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkileri güçlendirebilecek tek sistemdir."

Merkeziyetçi zihniyeti reddeden Bakan Ahmed, "Merkeziyetçi zihniyet her zaman istikrarsızlığa ve felakete yol açmıştır; kimyasal silahların bize karşı kullanılması ve katledilmemiz de merkeziyetçi zihniyet yüzündendi." dedi.

İçişleri Bakanı, Başbakan Mesrur Barzani liderliğindeki Kürdistan Bölgesi'nin kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, "Kürdistan Bölgesi'nin öyküsü sadece zorluklarla yüzleşme öyküsü değil, aynı zamanda direniş ve kalkınma öyküsüdür. Bu başarılar, federal bir Irak çerçevesinde kendi kendine yeterli hale gelme ve önemli bir ticari ve ekonomik merkez olma taahhüdümüzü yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.