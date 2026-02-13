Adalet Bakanı: Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz

2026-02-13 09:18

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türk Ceza Kanunu (TCK) ve infaz sisteminde bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Klakocar Zupancic ile bir araya geldi.

12. yargı paketi üzerinde çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"2025 yılı aralık ayında 11. yargı paketini Meclise sunduk, 12. yargı paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz."