Süreç Komisyonu nihai raporun oylanması için toplanacak

7 saat önce

Barış süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat Çarşamba günü toplanacak.

Süreç Komisyonu, 1 ay 24 günlük aradan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Şubat Çarşamba günü toplanacak.

Komisyonun gündeminin niahi raporun tartışılması ve oylanması olacağı ifade edildi.

Öte yandan basındaki haberlerde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Faik Özgür Erol'un yer aldığı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gittiği belirtildi.