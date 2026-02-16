DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

8 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

Basındaki haberlerde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Faik Özgür Erol'un yer aldığı DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Heyet, barış süreci çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ziyareti sonrasında ilk defa adaya ziyaret gerçekleştiriyor.

Öte yandan Meclis Komisyonunun, 1 ay 24 günlük aradan sonra 18 Şubat Çarşamba günü toplanması planlanıyor.