Başkan ​​Barzani ve Macaristan Büyükelçisi: DAİŞ'in yeniden ortaya çıkması engellenmeli

7 saat önce

Başkan Mesud ​​Barzani ve Macaristan’ın Irak Büyükelçisi Osama İbrahim Naffa, Suriye'deki son gelişmeleri ve Irak'taki siyasi süreci görüştü.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü Macaristan’ın Irak Büyükelçisi Osama İbrahim Naffa'yı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Macaristan'ın Irak Büyükelçisi, Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın selamlarını Başkan Barzani'ye iletti ve ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirme arzusunu ifade etti.

Başkan Barzani ise Macaristan Büyükelçisi Osama İbrahim Naffa'yı selamladı ve Kürdistan Bölgesi-Macaristan ilişkilerinin genişlemesini memnuniyetle karşıladı.

Suriye'deki son gelişmeler ve Irak'taki siyasi sürecin de ele alındığı görüşmede ayrıca terör tehdidi, DAİŞ'in yeniden ortaya çıkma tehlikesi ve bölgede terörizm tehdidinin ortaya çıkmasını önlemek için uluslararası koordinasyonun gerekliliği vurgulandı.