Süveyda’da patlama: Can kaybı var

3 saat önce

Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde meydana gelen şiddetli patlamada, bir aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından Kurdistan24’e aktarılan bilgilere göre olay, bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) Süveyda’nın güneyinde yer alan Al-Qurayya kasabasında gerçekleşti. Kasabadaki anıtın yakınında infilak eden araç, kısa sürede alev topuna döndü.

Patlamanın şiddetiyle araçta bulunanlardan biri olay yerinde feci şekilde can verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer kişi ise yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın kesin nedeni henüz resmi makamlarca doğrulanmasa da ilk bulgular ve görgü tanıklarının ifadeleri aracın patlayıcı madde taşıdığı yönündeki şüpheleri artırıyor.

Yerel güvenlik birimleri, olayın bir suikast mı yoksa teknik bir hata mı olduğunu belirlemek üzere inceleme başlattı.