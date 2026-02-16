İlham Ahmed: Suriye anayasasının yazımına katılacağız

2 saat önce

Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyon süreci ve idari yapılanmaya ilişkin detayları paylaşarak, ABD ve Suriye Hükümetiyle gerçekleştirilen ortak toplantıya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan İlham Ahmed; SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki ortak toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.

Görüşmelerde askeri güçlerin entegrasyon sürecinin ele alındığını belirten Ahmed, ABD'nin süreci yakından izleyeceğini ve karşılaşılacak her türlü zorluğu çözmeye hazır olduğunu vurguladığını aktardı.

Ahmed, SDG ve Suriye Hükümeti heyetlerinin tek bir heyet olarak görüntü vermesinin, uluslararası topluma yönelik güçlü bir birlik mesajı olduğunu ifade etti.

Güçlerin birleşme mekanizmasına ilişkin bilgi veren İlham Ahmed, sürecin başladığını, güçlerin çatışma hatlarından çekilerek belirlenen noktalara konuşlandığını belirtirken, varılan anlaşmaya göre SDG güçlerinin Haseke vilayetinde üç tümen ve Kobani'de bir tugay şeklinde Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılacağı, personelin isim ve veri değişiminin yapılarak Suriye savunma sisteminin bir parçası haline geleceğini ifade etti.

Anlaşma metninde "Özerk Yönetim" ibaresinin yer almadığını doğrulayan İlham Ahmed, buna karşın hizmet kurumlarının feshedilmeyeceğini, aksine yerinden yönetim (ademi merkeziyet) ilkesini koruyacak şekilde devlet kurumlarına entegre edileceğini ve bölge halkına hizmet sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

PKK kadrolarının ve mensuplarının SDG saflarındaki varlığı ve bölgeden çıkarılma şartlarına değinen Ahmed, bu konuda somut ve pratik adımlar atıldığını ve ilgili taraflarla bu dosya üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Konunun Türkiye’deki barış süreciyle de bağlantılı olduğuna işaret eden Ahmed, anlaşmayı sabote etmek isteyen hiçbir tarafa bahane verilmemesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Kürt ve Arap bileşenleri arasında fitne çıkarmayı ve aşiretleri kışkırtmayı amaçlayan nefret söylemlerine karşı uyarıda bulunan Ahmed, Arap toplumuna seslenerek, çıkarlarına hizmet etmeyen bir savaşın yakıtı olmamaları çağrısında bulunarak, bazı bölgesel güçlerin ve belirli medya organlarının bu kaosu finanse ettiğine dikkat çekti.

Güven artırıcı bir adım olarak Suriye Hükümetinden Kobani üzerindeki ablukanın derhal kaldırılmasını talep eden Ahmed, bunun Kürt halkı için hassas bir konu olduğunu belirtti.

Eğitim ve öğretim dosyasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve öğrencilerin durumunun netleşmesi için özel bir oturum düzenleneceğini aktaran Ahmed, Haseke’ye yeni bir valinin atanmasını da olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Resmi görev dağılımına ilişkin soruları yanıtlayan Ahmed, Mazlum Abdi’ye Savunma Bakan Yardımcılığı gibi üst düzey bir görev teklif edildiğini doğruladı; ancak Abdi’nin Suriye Hükümetinde herhangi bir resmi görev almama kararı verdiğini bildirdi.

Ahmed, kendisine herhangi bir görev teklif edilip edilmediği konusundaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

Yaşanan değişimlere rağmen ABD ile ilişkilerin iyi düzeyde devam ettiğini söyleyen İlham Ahmed, ilişkinin formatının askeri ortaklıktan barış sürecinin gözetimi ve anlaşmanın uygulanması aşamasına evrildiğini ifade etti.

İlham Ahmed son olarak, Suriye devletinin bir parçası olarak yeni anayasa yazım sürecine ve Anayasa Komitesi çalışmalarına katılacaklarını vurguladı.