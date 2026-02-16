Koordinasyon Çerçevesi’nde Maliki çatlağı: Kritik toplantı bu akşam

5 saat önce

Koordinasyon Çerçevesi içinde Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakanlığa aday gösterilmesi konusundaki anlaşmazlıklar derinleşiyor ve bu konuyu karara bağlamak üzere bu akşam bir toplantı yapılması planlanıyor.

Ulusal Hikmet Akımı yöneticilerinden Fehed Cuburi, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi'nin bu akşam (16 Şubat 2026) Irak'ın bir sonraki başbakanı konusunu görüşmek üzere toplanacağını bildirdi.

Cuburi, Koordinasyon Çerçevesi üyelerinin olumlu bir çözüme ulaşmasının ve Irak Başbakanlığı görevi için Nuri el-Maliki yerine başka bir ismin aday gösterilmesinin beklendiğini belirtti.

Tutumlarının en başından beri net olduğunu ve Maliki'nin adaylığını desteklemediklerini vurgulayan Cuburi, "Sadikun" grubunun da aynı tutuma sahip olduğunu yineledi.

Öte yandan, Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasr Koalisyonu Sözcüsü Akil Rudeyni de Kurdistan24'e verdiği demeçte, Koordinasyon Çerçevesi'nin bugün bir çözüm yoluna ulaşmaya çalışacağını ifade etti.

"Nuri el-Maliki'yi ancak tek bir şartla, yani onun varlığının Irak'ın güvenliği ve durumu için bir tehdit oluşturmaması halinde destekleriz." diyen Rudeyni, bugünkü toplantıda Maliki'nin başbakanlık adaylığının gözden geçirileceğini ve yeni görüşlerin ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

Ancak Kanun Devleti Koalisyonu yöneticilerinden Salah Buşi, Nuri el-Maliki'nin saf dışı bırakılmasına yönelik tüm olasılıkları reddederek Kurdistan24'e, "Koordinasyon Çerçevesi'nin çoğunluğu şu ana kadar Nuri el-Maliki'nin Irak'ın bir sonraki başbakanlık görevi için ana aday olarak kalması konusunda ısrarcı." açıklamasında bulundu.

2006-2014 yılları arasında Irak Başbakanı olan Nuri el-Maliki, şu anda Koordinasyon Çerçevesi'nin resmi adayı olarak belirlenmiş durumda.

Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Maliki'nin adaylığına karşı olduğunu belirttiği, yardımları kesme ve Irak'a ekonomik yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunduğu sert mesajıyla aynı zamana denk geliyor.