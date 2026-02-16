Diyarbakır artık "tehlikeli bölge" listesinde değil

4 saat önce

Turizm açısından dünyanın nadide şehirlerinden biri olan ve Amerikan Time dergisinin "Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesinde yer alan Diyarbakır, 40 yılın ardından turistler için "Kırmızı Liste" ve tehlikeli bölge kategorisinden çıkarıldı.

Kırk yıldır devam eden gerginlik ve çatışmalar nedeniyle Avrupa ülkeleri, vatandaşlarını Diyarbakır’ı ziyaret etmemeleri konusunda uyarıyor ve şehir yasaklı bölge statüsünde sınıflandırılıyordu.

Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği (DTTD) Başkanı Edip Paçal, yerel basına yaptığı açıklamada, şehrin uluslararası düzeyde "tehlikeli bölge" çemberinden çıkarıldığını bildirdi.

Edip Paçal ayrıca, Türkiye'deki barış süreci ve Suriye'deki olumlu gelişmelerin ardından, şehrin artık tehlikeli bir bölge olarak görülmediğini vurguladı.

Daha önce birçok Avrupalı turizm şirketi, Diyarbakır'ı ziyaret etmek isteyen turistleri, şehrin tehlikeli bölge olarak tanımlanması nedeniyle seyahat sigortası sağlayamayacakları konusunda uyarıyordu. Bu durum birçok yabancı turistin planlarını iptal etmesine neden olmuştu; ancak artık turistler için seyahat sigortası sağlanabiliyor.

Diyarbakır Valiliği verilerine göre 2024 yılında şehirde yaklaşık 1,2 milyon turist ağırlandı. 2025 yılında bu sayı 1,6 milyona yükseldi ve bu rakamın çok daha artması bekleniyor.