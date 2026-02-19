Irak İçişleri Bakanı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti Temsilciliği Başkanı görüştü

6 saat önce

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliği Başkanı Faris İsa, bölgedeki siyasi ve güvenlik durumunu görüştü.

Bakan Şemmeri, 19 Şubat 2026 Perşembe günü Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliği Başkanı Faris İsa ile bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki siyasi ve güvenlik durumunun yanı sıra, İçişleri Bakanlığı ve Kürdistan Bölgesi arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve Bağdat'taki Kürdistan Bölgesi Hükümeti Temsilciliği ile iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, federal güvenlik kurumları ile Kürdistan Bölgesi'ndeki muadilleri arasındaki iş birliğinin artırılması yoluyla uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele yolları ile bölge vatandaşlarının vatandaşlık ve kimlik belgeleriyle ilgili sorunların çözümü konuları da görüşüldü.

Her iki taraf da, sınırların kontrolü ve terör gruplarının sızmasının önlenmesi için Zerevan güçleri ve federal sınır güçleri arasında ortak koordinasyon yoluyla sınır muhafız güçlerine verilen desteğin önemini vurguladı.