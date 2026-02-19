Ayşegül Doğan: Eskinin diliyle yeni inşa edilemez

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Meclis Komisyonu raporunu değerlendirerek, sürecin ilk aşamasının resmen tamamlandığını ve raporun ikinci aşamanın başlangıcı olduğunu belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarını ve hazırladığı raporu değerlendirdi.

Raporun, Ağustos 2025’ten bu yana süren çalışmaların bir ürünü olduğunu belirten Doğan, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşmeye atıfta bulunan Doğan, sürecin gidişatına dair şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Öcalan'ın da son görüşmede heyetimize söylediği gibi; artık ilk aşama resmen tamamlanmış oldu. Yeni bir aşamaya geçildi ve bu raporu ikinci aşamanın resmen başlangıcı olarak kabul edebiliriz. Bundan sonra yeni bir takvim ihtiyacı var. Rapor, hayati aşama açısından ön açıcı olmalı ve tespit edilen tavsiyelerin hayata geçirilmesi için zaman kaybetmeden yasal düzenlemelere başlanmalıdır."

Raporda kullanılan dile yönelik eleştirilerini de dile getiren Doğan, "Terörsüz Türkiye" gibi tanımlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Doğan, "Eskinin diliyle yeniyi inşa etmek imkansız. Raporda eskinin diline dair bir ısrar var. Kürt meselesi 'terör' kavramına indirgenerek çözülemez. Biz mevcut süreci 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci' olarak tanımlıyoruz." dedi.

Yaklaşan 21 Şubat Dünya Anadil Günü'ne dikkat çeken Doğan, Türkçeden sonra en çok konuşulan dil olan Kürtçenin kamusal alanda özgürce kullanımı için hukuki düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Sürecin toplumsallaşmasının önemine değinen DEM Parti Sözcüsü, 8 Mart ve 21 Mart Newroz kutlamalarıyla birlikte alanlarda olacaklarını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde bu sürecin anlatıcısı ve örgütleyicisi olacağız." diye konuştu.