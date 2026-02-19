Kobani'de kaçırılan Kürt aile serbest bırakıldı

2 saat önce

Suriye’nin Humus bölgesinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan ve serbest bırakılmaları karşılığında 35 bin dolar istenilen 7 kişilik Kürt ailenin serbest bırakıldığı bildirildi.

Enwer Hebeş, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, kardeşi Abdullah Hebeş Ato ve yedi kişilik ailesinin serbest bırakıldığını söyledi.

Aile, daha önce Suriye'den Lübnan'a geçmeye çalışırken Humus bölgesinde silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

Enwer Hebeş, kardeşi ve ailesinin dün gece Lübnan'ın Wadi Khalid bölgesinde teslim alındığını belirterek, motosikletli maskeli birkaç çetenin istenilen para dolu çantayı aldıktan sonra aileyi serbest bıraktığını açıkladı.

Kardeşi Abdullah, eşi ve beş çocuğunun şu anda Kobani'ye geri getirildiğini ifade eden Enwer Hebeş, "Aile, fiziksel olarak güvende olsalar da, kaçırılma sırasında maruz kaldığı tehdit ve zihinsel işkence nedeniyle çok kötü bir ruh halindedir." dedi.

Enwer Hebeş ayrıca bebeğin durumuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bebeğin sağlık durumu nispeten stabil, ancak Kobani'ye vardığında tıbbi muayene için hastaneye götürülecek çünkü birkaç gündür nemli bir bodrumda uygun bakım görmeden kalmış."

Ailenin serbest bırakılması, Kurdistan24'ün yoğun haber ve soruşturmasıyla olayı gündeme getirmesi ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından geldi.