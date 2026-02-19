MSB: Entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını beklediğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün (19 Şubat 2026 Perşembe) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen, haftalık basın toplantısında konuştu.

Suriye Geçiş Hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyon sürecine ilişkin Zeki Aktürk, "Suriye Hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.

Aktürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Entegrasyonun Suriye’nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz."