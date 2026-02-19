Pakistan’da facia: Bina çöktü, 16 ölü

4 saat önce

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlama sonrası binanın bir kısmı çöktü. İlk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin aktardığı bilgilere göre Karaçi’deki üç katlı bir binanın birinci katında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle binanın önemli bir bölümü yerle bir oldu.

Yerel emniyet yetkilileri, ilk incelemeler sonucunda patlamanın bir gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Enkaz altından 14 yaralı sağ olarak çıkarılırken, ekiplerin yıkıntılar arasında mahsur kalan başka kişilerin olup olmadığını belirlemek için yürüttüğü çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, yaptığı açıklamada, patlamadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, olayın nedeninin araştırılması için soruşturma emri verdiğini ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, eyalet hükümetinden benzer olayların önlenmesi için kapsamlı soruşturma yürütülmesini istedi.