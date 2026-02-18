Irak'ta aile içi şiddet yüzde 150 oranında arttı

4 saat önce

Irak İnsan Hakları Gözlemevi (IOHR), son yılda Irak'ta aile içi şiddetin yüzde 150 oranında arttığını bildirdi.

IOHR, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) Irak'ta aile içi şiddete ilişkin bir rapor yayımladı.

Resmi verilere dayanan rapora göre 2024 yılında 14 bin vaka kaydedilirken, 2025 yılında bu sayı 36 bin 289'a yükseldi.

Raporda, "toplumsal korku ve baskı" nedeniyle binlerce vakanın da gizli kaldığı belirtildi.

Raporun detayları şöyle:

Çiftler: 19 bin 587 erkek-kadın şiddeti vakası ve 5 bin 918 kadın-erkek şiddeti vakası

Ebeveynler: 3 bin 112 erkek çocuk ebeveynlerine şiddet kullandı ve 531 kız çocuk ebeveynlerine saldırdı

Kardeşler: 1583 erkek kardeş-kız kardeş şiddeti vakası ve 725 kız kardeş-erkek kardeş şiddeti vakası.

Çocuklar: 1282 baba şiddeti vakası ve 559 anne şiddeti vakası.

IOHR Başkan Yardımcısı Şems Lajmavi, "Buradaki her sorunun ardında acı dolu bir insan hikayesi var." dedi.

Hükümetin koruma sağlamaması ve "aşiret uzlaşması"na başvurulamaması, mağdurları savunmasız, failleri ise cezasız bırakmıştır.