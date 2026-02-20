İran'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü

7 saat önce

İran Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının Hemedan eyaleti sınırları içerisinde düşmesi sonucu üst düzey bir pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı (IRNA), bugün (20 Şubat 2026 Cuma günü) Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Umerayi’nin açıklamalarına dayanarak, İran Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağının Hemedan eyaleti sınırları içerisinde düştüğünü duyurdu.

Vali Yardımcısı, uçağın dün gece Hemedan ile Erak eyaletleri arasında yer alan Nuberan bölgesinde kaza yaptığını belirtti.

Umerayi, acil yardım ve teknik ekiplerin kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerine intikal ettiğini ve inceleme sonuçlanana kadar herhangi bir bilgi paylaşılmayacağını kaydetti.

Konuya ilişkin Hemedan’daki Nojeh Hava Üssü Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada ise uçağın bir gece görevi esnasında düştüğü doğrulandı.

Kazada üst düzey bir pilot subayın hayatını kaybettiği, uçaktaki diğer subayın ise sağ kurtulduğu bildirildi.