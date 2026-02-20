Meydanlardan okul kapılarına: Kürtçe ders için farkındalık eylemi

7 saat önce

Kürtçe dersler için başvuru süresinin son gününe kadar meydanları ve okul önlerini boş bırakmayan Kürt Dili Hareketi Derneği "HezKurd" ve "Şopa Kurd", Esenyurt meydanında kurdukları küçük bir stant aracılığıyla vatandaşlardan çocukları için okullarda Kürtçe dersini seçmelerini istediler.

HezKurd Başkanı Suphi Özgen, birçok okulda öğrencilerin ve velilerin Kürtçe dersinin varlığından haberdar edilmediğini ve başvuru sürecinde eksiklikler yaşandığını belirterek, kayıt ve başvuru süresinin uzatılması için Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunduklarını açıkladı.

Suphi Özgen, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığından kayıt süresinin 2 Mart'a kadar uzatılmasını talep ettim, çünkü ebeveynlerin büyük bir kısmı süreçten habersizdi. Ayrıca öğrenci; adını, sınıfını, okulunu ve ana dilini içeren bir formu doldurup dersleri seçerek okuluna teslim ediyor."

Meydanda bir grup Kürt sanatçı da Kürtçe şarkılarıyla vatandaşları sürece katılmaya teşvik edip, “Çe xoş awaze, letîf û naze zimanê Kurdî” sözlerini söyleyerek ortama coşku kattı.

Sanatçı Muhammed Serhad, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Bir sanatçı olarak tüm öğrencilerden ana dilleriyle okula gitmelerini ve Kürtçe ders almalarını istiyorum. Ayrıca taleplerinde ısrarcı olmaları gerekiyor; bu durum gelecekte nesillerimiz için büyük önem taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Öğleden sonra grup, okul kapılarına yöneldi ve burada öğrencilere ve velilerine Kürtçe dersi başvuru formlarını dağıttı.

Pek çok kişi, okul yönetimi aracılığıyla değil, bu etkinlik sayesinde Kürtçe derslerinin varlığından haberdar oldu.

Vatandaşlar da, okul yönetimlerinin kendilerini bilgilendirmediği için böyle bir süreçten haberdar olmadıklarını belirterek, çocuklarının Kürtçe ders görmesini istediklerini ifade etti.

Türkiye'de 2012 yılından bu yana Kürtçe dersleri ilkokul ve ortaokullarda seçmeli olarak okutulmaktadır. Kürtçe derslerine olan talep her geçen yıl artmakta olup, geçen yıl Türkiye genelinde ve Kuzey Kürdistan'da yaklaşık 60 bin öğrenci bu dersler için başvuruda bulundu.