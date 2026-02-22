Türkiye'nin Bağdat Büyülelçisi: 180'den fazla DAİŞ'li tutukluyu geri alacağız

1 saat önce

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak’taki cezaevlerinde tutulan Türkiye vatandaşı 180’den fazla DAİŞ'li mahkumun iadesi konusunda Bağdat ile Ankara arasında mutabakat sağlandığını söyledi.

Anıl Bora İnan, “Irak’ın Geleceğini Desteklemek: İstikrar, Ekonomik İş Birliği ve Sivil Katılım” başlıklı panelde konuştu.

Irak cezaevlerinde bulunan yabancı DAİŞ’liler dosyasının önemine değinen Büyükelçi İnan, Türkiye vatandaşı olan tutukluların iade sürecine ilişkin, “Irak’taki Türkiye vatandaşı 180'den fazla DAİŞ’li mahkumun ve beraberindeki çocukların geri alınması konusunda Bağdat yönetimiyle ileri düzeyde bir anlayış birliğine vardık." dedi.

İade sürecinin, iki ülke arasındaki ortak güvenlik koordinasyonu çerçevesinde ele alındığını belirten Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi, "Kimliklerin doğrulanması ve yargı süreçlerinin düzenlenmesi amacıyla, uygulama mekanizmalarına son şeklini vermek üzere önümüzdeki ay Bağdat’ta bir toplantı gerçekleştireceğiz." sözlerini sarf etti.