Dürzi Şeyhi Fadi Bediriye: Dürziler Suriye'den ayrılmayı talep ediyor

2 saat önce

Dürzilerin Şeyhi Fadi Bediriye, Dürzilerin Şam yönetiminden ayrılmayı talep ettiğini söyledi.

Kurdistan24'e konuk olan Şeyh Fadi Bediriye, Ahmed Şaraa'nın Suriye'yi İsrail'e teslip edip, ülkenin egemenliğinin elden gittiğini ifade etti.

Suriye Geçiş Hükümetini eleştiren Fadi Bediriye, "Mevcut hükümet Suriye'yi birleştirmek için hiçbir çaba göstermiyor. Aksine, ordudaki ve hükümetteki bazı kişiler hala Dürzileri yok etmeyi düşünüyor." sözlerini sarf etti.

Şam yönetiminin farklı milletler ve ideolojilerle savaş halinde olduğunu iddia eden Şeyh Fadi Bediriye, "Biz Dürziler olarak onurumuzu korumak istiyoruz. Dürziler Şam yönetiminden ayrılmayı talep etti. Haklarımız için savaşmaya hazırız ve hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." dedi.

Dürzilerin ABD yönetimiyle ilişkilerine değinen Dürzilerin Şeyhi Fadi Bediriye, "ABD ile ilişkilerimiz çok iyi. Ahmed Colani'nin iktidara gelmesinin büyük bir hata olduğunu baştan söylemiştik. Şimdi de ABD ve İsrail'i ayrılma taleplerimizi desteklemeye çağırdık." diye konuştu.

Süveyda'daki durumla ilgili olarak Fadi Bediriye, "Süveyda'da durum sakin, ancak çevresinde durum karışık." dedi.