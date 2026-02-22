Reber Ahmed: Kürdistan Bölgesi, hiçbir komşu ülke için tehdit kaynağı olmayacak

30 dakika önce

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi'nin hiçbir komşu ülke için tehdit kaynağı olmayacağını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı, bugün (22 Şubat 2026 Pazar) düzenlediği basın toplantısında bölgedeki güvenlik durumu ve terör tehdidi hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarlı politikasını vurgulayarak, "Kürdistan Bölgesi, hiçbir komşu ülke için tehdit kaynağı olmayacaktır." dedi.

Ahmed ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin her zaman komşularıyla dostane ve istikrarlı ilişkiler istediğini sözlerine ekledi.

Terör örgütü DAİŞ'in yeniden ortaya çıkma tehdidine ilişkin olarak Bakan Ahmed, DAİŞ'in hala güçlü bir tehdit olduğunu ve terör örgütünün yeniden canlanması, özellikle Irak ve Suriye'de eylemlerinin artması konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı, bölgede istikrarın korunmasının önemine dikkat çekerek, insanların güvenlik ve barış içinde yaşayabilmesi için Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin savaş ve çatışma tehlikelerinden uzak tutulması için tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini söyledi.