Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Vatandaşa umut hakkı olmayacağını iyi anlatın

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamuoyunda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "umut hakkıyla özgürlüğe kavuşacağı" iddialarına karşı uyarıda bulunduğu ve "Kişiye özel bir düzenleme olmaz. Bunu vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız lazım." dediği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre "Terörsüz Türkiye" için Meclis raporu sonrasında silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumları gündeme geldi.

Erdoğan'ın, "kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması" talimatını verdiği belirtildi.

AK Parti kaynakları, umut hakkının sahada "Öcalan'a af" şeklinde algılandığını, ancak "böyle bir şey olmayacağını" ifade etti. Kaynaklar, "MİT'in belirleyeceği çıtayı göreceğiz." değerlendirmesini de paylaştı.

AK Parti’nin hukukçuları, "toplumda infial uyandıran suçlar hariç" bazı suçlarda infaz süresinin 1/2 uygulanması seçeneğini tartışıyor. Düzenlemelerin "af" niteliğinde olmayacağı, dışarıda infaz için gözlem kurulu raporu ve infaz hakimi kararının belirleyici olacağı belirtiliyor.

Öcalan ve benzeri durumdaki kişilerin şartlı salıverme hükümlerinden yararlanabilmesi için ise Ceza İnfaz Yasası’nın 107’nci maddesinin 16’ncı fıkrasının yürürlükten kaldırılması gerekiyor.