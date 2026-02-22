Özerk Yönetim'e bağlı bir Asayiş gücü Afrin'e ulaştı

5 dakika önce

Yerinden edilenlerin geri dönüşünü garanti altına almak ve sahadaki koordinasyonu sağlamak amacıyla atılan bir adım kapsamında, Özerk Yönetim'e bağlı bir güvenlik gücü Afrin’e ulaştı.

Bilgi sahibi bir kaynak 22 Şubat 2026 Pazar günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Özerk Yönetim'e bağlı özel bir güvenlik gücünün Afrin'e ulaştığını ve heyete Haseke Genel Asayiş Sorumlusu Yardımcısı Siyamend Afrin'in başkanlık ettiğini bildirdi.

Kaynağın verdiği bilgilere göre bu gücün gelişi, kentteki durumu yeniden düzenleme çabaları çerçevesinde olup, yerinden edilenlerin kendi topraklarına geri dönüş sürecini garanti altına almayı amaçlamaktadır.

Kaynak ayrıca, söz konusu güvenlik gücünün temel görevinin, bir süredir kentlerinden uzak kalan vatandaşların geri dönüşü için uygun ve güvenli bir zemin hazırlamak amacıyla sahadaki durumu takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak olacağını ifade etti.

Daha önce 15 Şubat 2026 Pazar günü, özel bir kaynak Kurdistan24'e, önümüzdeki 10 gün içinde Haseke ve Kamışlo kentlerinden yerinden edilenlere ait ilk konvoyun Afrin'e döneceğini bildirmişti.

Özel kaynağın aktardığı bilgilere göre ilk geri dönüş konvoyu yaklaşık 400 aileyi kapsıyor. Bu ailelerin çoğu Cinderes, Mabata ve Şiye belde ve nahiyelerinden olup, süreç yerinden edilme dosyasına son vermek amacıyla organize edilmiş bir planın parçası olarak uygulanıyor.