SDG "Rumeylan" iddialarını reddetti

45 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) "Rumeylan" petrol sahalarından ekipman ve makinelerin Kürdistan Bölgesi'ne nakledildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

SDG Sözcüsü Ferhad Şami, 22 Şubat 2026 Pazar günü Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, “Bu iddialar sadece uydurma yalanlardır; amaçları SDG’nin itibarını zedelemek ve Suriye halkının bileşenleri arasına fitne sokmaktır." dedi.

"Bu söylentilerin hiçbir gerçeklik payı yoktur." diyen Ferhad Şami, "SDG, Suriye krizinin son 10 yılında ulusal serveti ve ekipmanlarını korumak için çalışmış, ayrıca yönettiği bölgelerin güvenliğini ve istikrarını sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

SDG’nin bu yalanlaması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinden kaynakların, geçen cuma günü SDG’nin Rumeylan petrol sahalarındaki ekipmanların çoğunu naklettiğini bildirmesinin ardından geldi.