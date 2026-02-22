Grossi ve Arakçi, İran Nükleer Anlaşması'nın görüştü

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi'nin cumartesi akşamı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan 22 Şubat 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, Rafael Grossi'nin cumartesi akşamı Abbas Arakçi ile görüştüğü belirtilirken, bunun bir haftadan kısa süre içinde gerçekleşen ikinci görüşme olduğuna ve geçen salı günü Cenevre'de yapılan İran-ABD müzakerelerinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

Grossi'nin çarşamba günü de Arakçi ile benzer bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşme, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin geçen pazartesi sabahı Cenevre'ye vardıktan sonra ve resmi müzakereler başlamadan önce Grossi ile bir araya gelmesinin ardından gerçekleşmişti.

Grossi ile yapılan toplantının, Tahran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde, İran ile UAEA arasındaki iş birliğine ilişkin çeşitli teknik konuları kapsadığı aktarıldı.

Diğer yandan Grossi, dün (21 Şubat Cumartesi) yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ayrıntılı ve pratik diyalog aşamasına girdiğini dile getirerek, tarafların kapsamlı ve güçlü bir anlaşmaya varmaya çalıştıklarını ifade etti.

İspanyolca bir podcast yayınında konuşan Grossi, "Geçen Pazartesi ve Salı günleri Cenevre'de önemli toplantılar yapıldı." dedi.

"Şu anda, güç kullanımına başvurulmasının tekrarlanmasını önleyecek kapsamlı bir anlaşmaya varmak amacıyla, neyin, nasıl ve ne ölçüde denetleneceği de dahil olmak üzere anlaşmanın maddelerini tam olarak belirlemek üzerinde çalışıyoruz." diyen Grossi, askeri bir saldırı olması durumunda bunun çok daha yıkıcı olacağı ve ciddi bölgesel sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulundu.

Ajans müfettişlerinin İran'daki faaliyetlerine ilişkin olarak Grossi, "Denetim sürecine devam ediyoruz ancak müfettişlerimizi daha önce saldırıya uğrayan en hassas tesislere henüz geri döndüremedik." dedi.

Grossi, Natanz, İsfahan ve Fordo olmak üzere üç tesise işaret etti; bunlardan bazılarının tünellerde ve yer altında bulunduğunu ve malzeme depolama alanı olarak kullanıldığını belirtti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "X" platformundaki bir paylaşımında, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Nil'den Fırat'a kadar olan Arap ve İslam topraklarına İsrail tarafından el konulmasının caiz olduğunu öne süren açıklamalarını kınadı.

Bekayi, İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ile birlikte bu aşırılık yanlısı ideolojik söylemi kınadığını vurgulayarak, bunun İsrail'i Filistin halkına ve bölge ülkelerine karşı daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğine inandıklarını belirtti.