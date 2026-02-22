Sudani'nin ittifakı: Maliki'ye desteğimizi gözden geçiriyoruz

2 saat önce

Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin ittifakı (İmar ve Kalkınma İttifakı), Irak'ın bir sonraki başbakanlığı için Maliki'ye verdikleri desteği yeniden değerlendirdiklerini belirtirken, Maliki'nin aday gösterilmesinin uluslararası ve bölgesel itirazlarla karşılaştığına işaret etti.

Irak Parlamentosundaki "İmar ve Kalkınma" İttifakı Grup Başkanı Baha el-Areci, 22 Şubat 2026 Pazar günü, sosyal medya platformu X'teki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, Nuri Maliki'nin başbakanlık görevi için verdikleri desteği gözden geçirdiklerini duyurdu.

Areci, Maliki'yi desteklemekteki amaçlarının siyasi tıkanıklığa son vermek olduğunu kaydederken, Nuri Maliki'nin adaylığının hem iç hem de uluslararası alanda tepkiyle karşılanması nedeniyle seçeneklerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğine işaret etti.

Maliki'nin aday gösterilmesinin Koordinasyon Çerçevesi içerisindeki temel tarafların, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun itirazıyla karşılaştığına dikkat çeken Baha Araci, bu durumun, hedeflerini tarafsızlık ve kişisel çıkarlardan uzak bir şekilde gerçekleştirmek adına, izledikleri yöntemleri yeniden değerlendirmeye yönelttiğini ifade etti.

Nuri Maliki'nin iktidara dönüşü, uluslararası ve bölgesel düzeyde bir reddedişle karşı karşıya kaldı.

ABD, Maliki'nin geri dönüşüne endişeyle yaklaşıyor ve onun hükümet dönemini (2006-2014), DAİŞ’in ortaya çıkmasına zemin hazırlayan mezhep çatışmalarının tırmandığı, yolsuzluğun arttığı ve ordunun zayıfladığı bir dönem olarak görüyor.