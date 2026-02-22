Kremlin'den Estonya'ya nükleer uyarı: "Hedefimiz olur"

3 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya topraklarına NATO kapsamında nükleer silah konuşlandırılması ihtimaline karşı sert bir mesaj vererek, böyle bir adımın atılması durumunda Rus nükleer füzelerinin yönünün Estonya'ya çevrileceğini söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya'ya konuşan Peskov, Estonya'nın Rusya'ya olan coğrafi yakınlığına dikkat çekti.

Rusya'nın ne Estonya'yı ne de diğer Avrupa ülkelerini doğrudan tehdit etme niyetinde olmadığını savunan sözcü, savunma stratejilerinin "karşılıklılık" esasına dayandığını vurguladı.

Peskov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya yönetimi bu durumu açıkça anlamalıdır."

Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için her türlü adımı atacağını belirten Peskov, özellikle nükleer caydırıcılık konusunda taviz verilmeyeceğini yineledi.

Bu açıklamalar, bölgedeki jeopolitik gerilimin tırmandığı bir dönemde Moskova'nın kırmızı çizgilerini hatırlatması olarak yorumlandı.

Süreç Nasıl Başladı?

Gerilimin fitilini ateşleyen gelişme, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'nın açıklamaları olmuştu. Tsahkna, NATO'nun savunma planları ve stratejik ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah yerleştirilmesine karşı olmadıklarını ifade etmişti.