Doğal gazda kesinti; Irak, İran'a teknik heyet göndermeye hazırlanıyor

1 saat önce

Irak Elektrik Bakanlığı, elektrik üretiminde büyük bir düşüşe neden olan ithal gaz kesintisi sorununu çözmek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti'ne teknik bir heyet göndermek için hazırlık yaptığını duyurdu.

"Sabah" gazetesinde yer alan habere göre Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, İran’dan gaz ihracatının son dönemde durmasının 5 bin 500 megavattan fazla elektrik kaybına yol açtığını belirterek, bu durumun, çalışmak için ithal gaza bağımlı olan santralleri doğrudan etkilediğini söyledi.

Sözcü ayrıca, "Şu anda diğer santraller tam üretim kapasitesiyle çalışıyor; aynı zamanda yaz sezonuna hazırlık amacıyla bakım ve genişletme çalışmaları da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mevcut elektrik dağıtım durumuyla ilgili de, hava sıcaklıklarının ılıman seyretmesi sayesinde şebeke üzerindeki yükün kontrol edebildiği ve elektrik verme saatlerinin düzenlene bildiği bildirildi.

Açıklamada, sıcaklıklardaki herhangi bir ani artış veya düşüşün talebi hızla artıracağı ve santrallerin tam kapasiteyle çalıştırılmasını gerektireceği konusunda da uyarıda bulunuldu.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü'ne göre bakanlık heyetinin gaz ihracatını yeniden başlatmak amacıyla Tahran'da ilgili yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor. Böylece devre dışı kalan santrallerin tekrar hatta bağlanması ve vilayetlerdeki elektrik kesintisi sorununun çözülmesi hedefleniyor.